Udinese, Marino: “Dopo questi mesi duri vogliamo reagire. Mercato? Tutto sul futuro di De Paul”

Parla Pierpaolo Marino.

Il direttore dell’area tecnica dell’udinese, concessosi a Sportitalia, si è espresso in merito al ritorno in campionato, previsto il 23 giugno contro il Torino: “Cercheremo di riprendere a giocare, c’è stata questa grande reazione. C’è la voglia di portare a termine questo campionato. Oggi è una tappa di avvicinamento, le amichevoli sono state autorizzate pochi giorni fa. Ringraziamo il Brescia per questo test match, siamo molti vicini ad una città molto colpita“.

Chiosa finale sul perno del centrocampo bianconero Rodrigo De Paul: “Ne parliamo tanto, è un top player importantissimo. Ora dobbiamo concentrarci su queste 12 partite, il mercato va guardato dopo“.

