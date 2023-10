Udinese, Lucca: “Cioffi chiede di giocare facile. Singolo non recupera una stagione”

"Potevamo fare di più, ma abbiamo dato il massimo. Ringraziamo tutti i tifosi che ci sostengono sempre. Siamo dispiaciuti per il pareggio ma dobbiamo continuare così, lottando su ogni pallone. Non è un singolo che riesce a recuperare una partita o una stagione, dobbiamo lottare tutti assieme fino alla fine. In casa il Monza ha messo in difficoltà tante squadre grandi, siamo venuti a fare la nostra partita e ce la siamo giocata. Cioffi ha parlato con tutti: ci ha chiesto di giocare facile. Ora speriamo che arrivino presto i tre punti. Se voglio arrivare a certi livelli devo partire da questo, aiutando la squadra in tutti i modi".