Udinese, la carica di Deulofeu: “Ho scelto questo club per un motivo. Pereyra? Vi svelo un segreto”

Gerard Deulofeu abbraccia l’Udinese dopo le esperienze vissute tra Milan, Barcellona e Watford.

L’attaccante spagnolo orgoglioso di tornare in Serie A e di vestire la maglia della compagine bianconera, una pedina importante per Luca Gotti che potrà contare sulle sue qualità. Le prime dichiarazioni da neo calciatore dei friulani rilasciate ai microfoni di UdineseTv.

“Sono tornato in Italia e sono molto contento di essere arrivato all’Udinese. Tra i miei ricordi dell’Italia c’è l’esperienza che ho fatto a Milano, essere arrivato a Udine è per me un orgoglio e darò tutto in campionato. Sono stato contento di trovare Pereyra, Pussetto e tutti gli altri compagni. L’Udinese mi ha fatto una buonissima impressione, a partire dallo stadio che è molto bello, lo avevo già visto quando ero al Milan. Quando andai al Milan cercavo costanza anche nel mio gioco, ora dopo due anni e mezzo al Watford credo di essere totalmente diverso, aiuto la squadra e faccio il mio in attacco, che è il mio forte. Ho lavorato tanto negli ultimi sette mesi, sono contento, andremo forte. Pereyra? Credo che formiamo una bella coppia, è un ottimo giocatore, gioca benissimo e come lui in attacco mi piace fare belle giocate. Se facciamo un buon lavoro per la squadra dopo possiamo essere contenti entrambi e sfruttarlo per tutta la partita”.