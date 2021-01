Udinese-Juventus, Pirlo: “Partiti impauriti, aiutati dal 1° gol. Morata? Tutto sulle sue condizioni”. E sul mercato…

Parola ad Andrea Pirlo.

La Juventus ritrova il successo contro l’Udinese dopo il brutto stop contro la Fiorentina. Un successo che oltre a regalare tre preziosi punti ai bianconeri, fa ritrovare la fiducia perduta. Lo sa bene Andrea Pirlo che, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, ha analizzato la prova offerta questa sera dai suoi.

“Siamo partiti impauriti dopo la partita contro la Fiorentina, avevamo paura della profondità degli avversari. Col gol ci siamo poi sbloccati. Dybala ha fatto molto meglio, l’ho visto più vivo e la gamba era più tonica, esplosiva. Ha fatto una delle migliori partite quest’anno, era più vivo e voglioso e pian piano troverà la forma migliore”.

Il tecnico si è poi espresso sulle condizioni di Morata: “Ha avuto un risentimento ieri nell’ultimo allenamento, dovremo valutarlo in questi giorni. Non credo possa essere a disposizione mercoledì”.

Chiosa finale sul mercato: “Stiamo parlando con la società per trovare un attaccante in più perché con tre giocatori siamo un po’ corti, soprattutto in questo periodo in cui ci saranno tante partite”.