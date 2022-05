Udinese, Cioffi all’Hellas Verona: Semplici e Sottil in pole per sostituirlo

Ufficiale l'addio di Gabriele Cioffi, in casa Udinese si guarda al futuro della panchina: Semplici e Andrea Sottil i nomi più caldi

Soli sei mesi di lavoro per Gabriele Cioffi sulla panchina dell'Udinese, portando un calcio moderno ed appassionante, fattore che mancava da tempo tra le parti della Dacia Arena. Per l'ex giocatore di Torino e Novara il futuro sarà all'Hellas Verona, pronto a raccogliere l'eredità lasciata da Igor Tudor. Mentre il club friulano è pronto a cambiare pelle, valutando diversi profili per la panchina della prossima stagione. Il primo, Leonardo Semplici, autore della salvezza del Cagliari nella stagione 20/21, per poi essere esonerato alla terza giornata di quest'anno, mettendo in luce tutta la mancanza di progettualità del club sardo. Il tecnico toscano viene ricordato maggiormente per il suo percorso da tecnico della Spal, durato ben 6 stagioni, conquistando una doppia clamorosa promozione dalla C alla A ed una miracolosa salvezza nella massima serie italiana. Un tecnico molto tradizionale che sembra essere al caso dell'Udinese, club dalle poche ambizioni ma che mira alla consueta permanenza in Serie A. Il secondo profilo è quello di Andrea Sottil, oggi in forza all'Ascoli con cui ha giocato i playoff, per poi essere eliminato dal Benevento, e sembrerebbe la scelta più coraggiosa, vista la mancata esperienza del tecnico a livelli più alti.