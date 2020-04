Udinese, Carnevale: “Favorevole alla ripresa, ma vi spiego i miei dubbi. Milik? Interesse della Juve non mi sorprende”

Parola ad Andrea Carnevale.

Divide ancora la questione relativa alla ripresa dei campionati per dare la possibilità alle squadre di decretare sul campo i verdetti della stagione 2019/20. Un argomento spinoso che già da diverse settimane divide la Serie A e discusso anche dal direttore dell’area scouting dell’Udinese, Andrea Carnevali, durante un’intervista concessa ai microfoni di “Radio Marte”.

“Sono ad Udine in casa ormai da 40 giorni. Ci resteremo ancora per poco, ma già da una settimana noi possiamo fare qualche passeggiata e qualche allenamento a distanza di 500 metri da casa. Si respira un po’. La ripresa del campionato? Parto da un presupposto. Sono favorevole alla ripresa, parlo anche a nome dell’Udinese, se potessi, ricomincerei già oggi. Nutro ancora qualche dubbio, lo dico da ex calciatore e da dirigente. Ci sono tantissime dichiarazioni, ma faccio fatica a pensare che si possa riprendere. In questo momento tutti i medici italiani stanno studiando questo protocollo che non è di facile attuazione. Noi abbiamo giocato il 7 marzo contro la Fiorentina e poi abbiamo saputo che tre giocatori viola erano positivi. Sono stato in quarantena. Ero all’interno dello stadio. I nostri calciatori sono rimasti tutti ad Udine. Cosa accadrebbe se poi ci fosse un nuovo positivo al Covid 19? Per questo ho dei dubbi”.

Chiosa finale su Milik: “Non mi sorprende l’interessamento della Juventus, sono un tifoso di Milik. Secondo me è un grande attaccante, ha avuto infortuni che hanno condizionato il suo rendimento. Spero che il Napoli non decida di perderlo. Per quanto mi riguarda deve ancora esplodere. Musso? È un portiere forte, ma diventerà ancora più forte. Il Napoli deve tenere assolutamente Meret”.