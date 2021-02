Torino, nuovi casi di Covid-19: sospeso l’allenamento odierno in attesa di ulteriori controlli. I dettagli

Sospeso l’allenamento odierno del Torino.

Il Covid-19 non dà tregua al Torino. La società granata, dopo i casi di positività resi noti nei giorni scorsi, ha comunicato la sospesione dell’allenamento odierno su indicazione della ASL dopo che sarebbero stati riscontrati ulteriori casi di contagio.

“In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell’Autorità sanitaria locale competente il Torino Football Club comunica che l’allenamento odierno è sospeso in attesa di ulteriori controlli”.

Gli attuali positivi al Covid-19 tra le fila granata sarebbero attualmente tre, ulteriori controlli tuttavia verranno svolti nelle prossime ore per scongiurare l’ipotesi focolaio.