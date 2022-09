Torino-Lecce 1-0: Vlasic regala i tre punti a Juric. Baroni ko a testa alta

Il Torino raccoglie altri tre punti in questa Serie A, battuto il Lecce 1-0

Nel posticipo del lunedì sera tra Torino e Lecce valido per la quinta giornata di Serie A 2022/23 i granata hanno avuto la meglio sul club pugliese. A deciderla il gol di Nikola Vlašić al minuto 40'.

Nonostante l'ennesima prestazione di livello per i giallorossi di Baroni, la squadra neopromossa rimane impantanata tra le parti basse della classifica. Per i granata sesto posto conquistato con merito, grazie all'esemplare lavoro svolto dal mister Ivan Juric, oggi assente per polmonite.