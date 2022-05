Torino, Juric: “Belotti ci darà una risposta dopo la Roma. Perderemo anche Bremer”

Il "gallo" Belotti sembra avere un futuro lontano dalla Torino granata, così come il difensore Bremer. Queste le dichiarazioni di Juric

Calciomercato in uscita che si prospetta affollato ma al tempo stesso prolifico per le casse del Torino , che con ogni probabilità perderà le stelle Belotti e Bremer , oltre ai calciatori arrivati a vestire la maglia granata con la formula del prestito. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico Ivan Juric in vista della sfida contro la Roma:

"Belotti? Non si sa quello che farà. Dovrebbe darci una risposta dopo la partita. A quel punto lo sapremo. Credo che nelle ultime settimane abbiamo fatto cose giuste, proponendo in maniera buona e chiara. Ora deve decidere quello che si sente. Ma lo farà in questi due giorni, dopodiché il discorso sarà chiuso. Sarebbe un peccato non fare una bella partita. Siamo alla fine, avremo delle problematiche, ma voglio vedere una bella partita. Poi ognuno fa le sue scelte e, ripeto, la sapevo già da due mesi. Non è stata una sorpresa. Comunque, perderemo lui ma possiamo andare a prenderne più forti. Pobega e Mandragora? Sono giocatori di altre società e non si sa mai cosa può succedere. Per ora non abbiamo riscattato nessuno dei due. Anche in difesa, perderemo Bremer penso, ma abbiamo ragazzi con cui si può fare bene e altri che magari dovremo andare a prendere".