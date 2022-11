Torino, Cairo verso la Roma: “Belotti? Sono affezionato. Spero non segni domenica”

Parola ad Urbano Cairo . Il presidente del Torino è intervenuto in conferenza stampa a margine del successo granata ottenuto contro la Sampdoria di Stanković . Tra le tante tematiche affrontate, il numero uno del club piemontese si è soffermato sul prossimo appuntamento del Torino di Juric contro la Roma dell'ex Andrea Belotti . Di seguito, le sue dichiarazioni.

SAMP- "Sono soddisfatto, c’è il rammarico di Bologna ma il calcio è fatto di momenti: oggi ho visto una squadra in pista, direi bene. Di mercato non ci sono ipotesi, siamo alla 14esima giornata ed è presto. Vlasic sta facendo benissimo e mi piace, ma il campionato è lungo. Anche Miranchuk è molto bravo, mentre Radonjic ha fatto grandi giocate e ha anche segnato. Peccato solo per l'infortunio di Schuurs".