Tardelli: “AIC? Nessuna polemica, chiesta solo chiarezza e trasparenza”

”Lo ripeto una volta per tutte: non ho detto che rubano, non ci voglio nemmeno pensare. Ho chiesto solo chiarezza e trasparenza. Sono un associato, mi sembra legittimo”.

Sono le parole dell’ex centrocampista bianconero, Marco Tardelli, intervenuto ai microfoni del “Corriere della Sera” per soffermarsi nuovamente sulla questione relativa alla vicenda AIC. L’ex Juventus, durante l’intervista, ha inoltre tenuto a precisare che “ho fatto richiesta di poter visionare il nuovo bilancio di gestione 2019, ho chiesto chiarimenti su voci di spesa di incerta comprensione, sui compensi del Cda e sulla gestione di AIC Service (la cassaforte dell’AIC, ndr). Ho fatto una domanda semplice: perché si è deciso di far gestire il contratto Panini alla Lega Serie A? Mi sembra strano, visto che per quarant’anni l’ha gestito AIC. Se nasce con questo scopo non si capisce perché incassi solo una parte del contratto Panini che è gestito totalmente e “inspiegabilmente” dalla Lega di A”.