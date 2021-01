Juventus-Napoli, Pirlo: “Vincere era fondamentale, non ci meritavamo tutte queste critiche. Gattuso? Siamo diversi”

La Juventus ha superato per 2-0 il Napoli conquistato la sua nona Supercoppa Italiana della propria storia.

Cristiano Ronaldo e Morata hanno consegnato ai bianconeri il trofeo, primo per Andrea Pirlo che ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura con il club piemontese. Il tecnico della Juventus, ai microfoni della Rai, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla sfida vinta contro gli azzurri.

“È una grande gioia ancor più bello che da giocatore. Sono al comando di una società storica, è ancora più bello. Difficile vedere finali belle, era importante vincere soprattutto dopo la sconfitta con l’Inter. Dovevamo mostrare il nostro orgoglio, quando vai in campo così fa piacere. Gattuso? Facciamo un lavoro diverso, siamo due allenatori. Sono contento di quel che faccio: mi spiace per lui ma porto a casa la vittoria. Non siamo quelli visti contro l’Inter, volevamo dimostrarlo. Quando entri in campo così, è più facile portare a casa la vittoria. Stiamo cercando di portare avanti questo gioco, di domenica in domenica alcuni mancano per infortunio o per la pandemia. Non è facile mandare in campo gli stessi ma il gruppo mi segue dal primo giorno. Dopo la gara con l’Inter non ci meritavamo tutte queste critiche”.

