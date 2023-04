Italia, Retegui: “Stupendo esordire in azzurro. Messi e Maradona i più grandi”

Dopo la chiamata di Mancini e gli impegni con la Nazionale, Mateo Retegui è tornato a casa. L'attaccante del Tigre, alla sua prima convocazione in azzurro, ha impiegato ben poco per lasciare il segno nella partita d'esordio contro l'Inghilterra, insaccando l'unico gol dell'Italia. La seconda rete non si è fatta attendere arrivando - nella seconda presenza - in occasione della sfida contro Malta. Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Retegui ha parlato della sua prima volta in azzurro.

"E' una squadra dura, molto fisica, mi piace molto. So che adesso tanti hanno molte aspettative su di me, ma io ne ho altrettante di giocare per quella squadra. Come è stato giocare al Maradona da argentino? Debuttare in quello stadio con la maglia dell’Italia è stato stupendo, è difficile da spiegare, per tutte le sensazioni che provavo quando sono entrato in campo, sentire tutta quella gente. Bellissimo. Avrei solo voluto vincere, sarebbe stato il debutto perfetto. Meglio Maradona o Messi? Tutti e due. Io non ho vissuto la storia di Diego come giocatore. L’ho incontrato giocando il Clasico con l’Estudiantes quando lui era l’allenatore del Gimnasia, vincemmo 1-0 con il mio gol. Ne ho fatti tanti, ma per me quello resta il gol più importante della mia carriera. Ho fatto una bella foto con Diego quel giorno, anche se lui non era propriamente felice. Però non posso scegliere tra lui e Leo, sono i due più grandi della storia".