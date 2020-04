Spinelli attacca Lotito: “Deve smettere di rompere i cog****i”

Aldo Spinelli senza peli sulla lingua.

Divide la questione relativa al possibile ritorno in campo delle squadre per definire i verdetti della stagione 2019/20. Diversi sono infatti i club che, in queste settimane, hanno preso una posizione netta nei confronti della spinosa questione. Tra questi anche il presiente del Livorno Aldo Spinelli, soffermatosi a parlare sul futuro dei campionati italiani e sulle recenti dichiarazioni del numero uno della Lazio Claudio Lotito.

“Il calcio è retto dagli imprenditori. Purtroppo gli stabilimenti sono fermi perché molti lavoratori hanno subìto il Coronavirus. Lo stesso vale per il calcio, non si potrà riprendere tra due o tre settimane anche perché mancano i tamponi a chi li ha veramente bisogno. Lotito deve smetterla di rompere i co*** con la ripresa a tutti i costi”.

Spinelli si è infine espresso sulla Serie B e sulla possibilità di rivoluzionare il format: “Spero riparta a ventidue squadre con le tre promosse dalla C, senza retrocessioni, e le prime due promosse in Serie A che sarà a ventidue. Dobbiamo pensare anche ai ricorsi che possono travolgere. La società l’ho venduta da settimane a un imprenditore olandese che è bloccato a casa sua dal Coronavirus. Non ho ancora ricevuto le fideiussioni, ma è una persona credibile in cui l’accordo tra gentiluomini vale più di ogni carta”.