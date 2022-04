Spezia-Venezia 1-0, colpo salvezza dei liguri: a segno Gyasi, sorride Thiago Motta

Terminata la gara tra Spezia e Venezia, primo anticipo della 31a giornata di Serie A. I bianconeri la spuntano con la rete di Gyasi

Lo Spezia supera in extremis il Venezia nello scontro salvezza della 31a giornata di Serie A . La compagine di Motta torna a vincere, quinta sconfitta di fila per i lagunari. Bianconeri adesso a +10 dalla zona retrocessione, Venezia ancora penultimo con 22 punti.

Primo tempo con poche occasioni da entrambe le parti, le due squadre provano a costruire gioco la prevale la paura di sbagliare al "Picco". La prima grande palla gol è per lo Spezia con Bastoni , che sugli sviluppi di un calcio d'angolo raccoglie la sfera in area di rigore e calcia in porta, è bravo Maenpaa a opporsi efficacemente. Al 38esimo migliore occasione del primo tempo con Aramu , il suo tiro dal limite dell'area si infrange sulla traversa difesa da Provedel .

Nella ripresa il Venezia entra in campo con un piglio diverso, più propositiva ora la compagine lagunare. Prima palla gol pei gli ospiti con Cuisance, la difesa spezzina respinge bene. Un minuto più tardi protagonista Provedel, gran parata sulla rasoiata di Ebuehi. Girandola di cambi poi da per Bertolini e Thiago Motta, reparti offensivi rivoluzionati rispetto al primo tempo. Nel terzo dei quattro minuti di recupero arriva la beffa per il Venezia, dopo un'azione confusa in area Emmanuel Gyasi insacca la palla in rete per il vantaggio dello Spezia.