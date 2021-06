Spezia, ufficiale il rinnovo di Italiano: “Ennesimo passo avanti che questa piazza merita”

Fumata bianca per la permanenza di Vincenzo Italiano allo Spezia.

Prosegue il matrimonio tra Vincenzo Italiano e lo Spezia, con rinnovo e adeguamento del contratto. E’ arrivata nel tardo pomeriggio di mercoledì la conferma da parte della società, attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali. Una notizia commentata a caldo dal tecnico ex Trapani ai microfoni del club ligure.

“Sono molto felice di poter proseguire questa avventura in riva al Golfo dei Poeti, proseguendo nel cammino che in due anni ci ha portato ad ottenere prima una storica promozione e poi un’incredibile salvezza in Serie A. Ho parlato con la proprietà, ci siamo presi il giusto tempo per analizzare attentamente ogni aspetto, entrambi determinati a fare l’ennesimo passo in avanti che questa piazza merita. Sono affezionato a questa città, al suo popolo, alla maglia bianca: ora le meritate vacanze, ma non vedo l’ora di tornare in campo per preparare la nuova stagione, ancora insieme, ancora in Serie A. Forza Spezia!!!”