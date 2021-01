Spezia-Udinese, la carica di Italiano: “Tutto su Galabinov e Saponara, a Napoli grande reazione. La squadra di Gotti..”

“Sono sicuro che ognuno dei miei ragazzi risponderà ancora una volta presente“.

VIDEO Napoli-Spezia, furia Gattuso: “Butto il sangue per la squadra, non mi dimetto. Siete irrispettosi”

Ha esordito così Vincenzo Italiano alla vigilia del match, valido per la ventesima giornata di Serie A, contro l’Udinese di Luca Gotti. Continua la favola della compagine ligure che, da neo promossa nel massimo campionato italiano, sta continuando a sorprendere tutti a forza di prestazioni convincenti e di buoni risultati ottenuti. Intervenuto nella rituale conferenza stampa pre partita, l’ex allenatore del Trapani si è soffermato in particolare sulla grande prova di carattere nel secondo tempo al ‘San Paolo‘ in quel di Napoli. Di seguito, le sue dichiarazioni.

Napoli-Spezia, Italiano: “Approccio errato, impossibile vincere se giochiamo così. Salvezza? Vi dico la mia”

“Cercheremo di mettere in difficoltà l’Udinese come accaduto nella gara d’andata; sappiamo che i friulani hanno a disposizione elementi di altissimo livello e sono una squadra organizzata, pertanto non dovremo permettere loro di esprime tutte le proprie qualità, mettendo in campo aggressività in entrambe le fasi. E’ stata una settimana intensa che ci ha visto in campo giovedì sera e che ci vedrà nuovamente in campo domani alle 12:30 per una partita per noi molto importante, preparata in poco più di un allenamento. La sfida di domani è la prima di diciannove gare da affrontare con spirito battagliero e sono sicuro che ognuno dei miei ragazzi risponderà ancora una volta presente, proprio come hanno fatto fino ad oggi; abbiamo un obiettivo e vogliamo raggiungerlo con tutte le nostre forze. Galabinov ha una fisicità importante, la sua condizione sta crescendo e siamo convinti che saprà tornare quello di inizio stagione e lo stesso discorso vale anche per Riccardo Saponara, già decisivo a Roma in Coppa Italia. La reazione avuta nella ripresa a Napoli mi ha lasciato tranquillo perchè è stata una grandissima risposta ad un primo tempo non da Spezia; vogliamo dare tutto in ogni singola partita, abbiamo tutte le possibilità per compiere un’impresa e siamo determinati a concludere la stagione senza rimpianti, ha concluso il coach originario di Karlsruhe.