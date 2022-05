Spezia, Pirlo in pole per la panchina della prossima stagione Thiago Motta ai saluti

Andrea Pirlo, il nuovo nome sul taccuino della dirigenza dello Spezia per sostituire Thiago Motta la prossima stagione. Con l'ex Psg sarà addio a fine stagione, e sembra essere pronto il rientro in panchina del tecnico bresciano

Un quarto posto in campionato e due trofei nazionali aggiunti in bacheca nell'anno del massimo debutto come allenatore della Juventus , hanno convinto la dirigenza dello Spezia a puntare su Andrea Pirlo la prossima stagione, questo è quanto riferito dal sito ufficiale di Sky Sport . Visto l'attuale rapporto non idilliaco con Thiago Motta , ha spinto la dirigenza ligure a sostituire l'ex Inter e Psg anche in caso di salvezza, ad oggi molto probabile vista la classifica a tre giornate dal termine.

L'ultima annata del tecnico bresciano, passata sotto contratto con la Juventus, con cui è legato fino a giugno 2023, potrebbe essere rappresentata un periodo utile, di riflessione e di aggiornamento, dopo un primo assaggio del mondo degli allenatori da tecnico della Vecchia Signora in cui l'ex centrocampista di Milan e Brescia sembra pronto a lanciarsi per la seconda volta, ma in questo caso sulla panchina dello Spezia. Da ricorda l'impossibilità del club spezzino di fare mercato anche per la prossima sessione estiva, problema da non sottovalutare in vista della stagione seguente, con il solito obiettivo di confermare la categoria, risultato che sembra essere molto vicino raggiungere in quella attuale Thiago Motta.