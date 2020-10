Spezia-Juventus, Pirlo: “Ronaldo ok, ma non partirà dal 1°. Critiche? Non si può essere al 100%, le pressioni…”

Giornata di vigilia per la Juventus.

Archiviato il ko in Champions contro il Barcellona, i bianconeri sono pronti a tornare in campo per rituffarsi nel campionato di Serie A. Ad attendere la Juventus, questa volta, ci sarà lo Spezia di Vincenzo Italiano. Una sfida analizzata a poco più di ventiquattro ore dal fischio di inizio dal tecnico della “Vecchia Signora”, Andrea Pirlo, intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia.

“Con Ronaldo tutto bene, anche il secondo tampone ha dato esito negativo – spiega l’allenatore bianconero -. Questa mattina si è allenato individualmente, sta bene e ha voglia di rimettersi con i compagni. Partirà con la squadra ma non sarà tra i titolari: si è allenato a casa e non sul campo, è già importante averlo con noi a Cesena”.

Pirlo ha infine analizzato il gioco dello Spezia: “Conosco bene Italiano, abbiamo fatto insieme il corso da allenatori. So che squadra imposta, è una neopromossa che vale. Noi dobbiamo disputare una belle partita e portare a casa punti, sono importanti per il nostro percorso e per avere più positività in queste giornate”.

Inevitabile, infine, la parentesi relativa alle critiche ricevute nelle ultime settimane per i risultati altalenati ottenuti dalla Juventus: “Sono qui da 70 giorni e non ho potuto allenare la squadra per 20, visti gli impegni per le nazionali. Normale che manchino fluidità di gioco e di posizione, non si può essere al 100%. Non siamo contenti per i risultati, ma lo siamo per l’approccio dei giocatori e per la loro voglia di mettersi a disposizione. Pressioni? Non ne sono sorpreso, mi capitava da giocatore, mi capita da allenatore. Anche per questo ho voglia di fare sempre meglio quello che ho in testa. Non mi interessa ciò che si dice in giro, sono tranquillo e vado avanti, fino in fondo”.