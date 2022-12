Spezia, Gotti: “In Spagna per giocare tante partite. Obiettivo subire meno gol”

Parola a Luca Gotti . Il tecnico dello Spezia , club ligure impegnato nella lotta per non retrocedere in Serie A , in seguito al match amichevole vinto per 3-0 con i gol di Maldini , Strelec e Bastoni contro il Servette , ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti ai microfoni dei canali ufficiali del club bianconero. Di seguito le parole del mister classe 1967, ex Udinese e Triestina:

"Siamo venuti qui in Spagna nell'ottica di giocare tante partite, ci sono tante squadre e un clima che aiuta a lavorare in questi giorni. Quella di oggi è la prima partita di un ciclo di tre gare dove a tutti ho fatto disputare 45 minuti che devono diventare 60 tra un paio di giorni così da aumentare il minutaggio. Dobbiamo prepararci nel modo migliore alla mentalità della partita alla ripresa del campionato. In questi giorni intanto - si legge - riprenderci le cose che eravamo riusciti a fare bene, lavorare sui nostri difetti, sui nostri limiti perché poi non ci sarà più tempo per fare delle prove ma ci saranno 23 partite di fila. Abbiamo fatto 15 giorni di sosta dopo la partita di Verona, poi 15 giorni a Spezia di lavoro fisico che è diverso da quello che si fa nella preparazione estive dove si hanno a disposizione cinque settimane. Abbiamo ripreso e puntato sul recupero fisico e qui in spagna ci occupiamo molto di più dell'aspetto calcistico. Alla ripresa dobbiamo subire molti meno gol. Non mi piace il numero di gol che abbiamo subito in campionato, bisognerà avere una fase difensiva più accorta, migliore, e il fatto di non aver subito gol oggi si inserisce in questo lavoro".