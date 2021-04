Spezia-Crotone, Italiano: “Tre punti sono oro colato. Salvezza? Fiducioso per il rush finale”

Lo Spezia batte il Crotone e vede più vicina la salvezza.

3-2: è questo il risultato della sfida tra Spezia e Crotone, andata in scena questo pomeriggio. Gli Aquilotti conquistano una vittoria fondamentale contro la formazione calabrese, che gli consente di aggiungere un tassello importante in chiave salvezza. Un successo analizzato al triplice fischio da Vincenzo Italiano, intervenuto in conferenza stampa nel post-gara.

“Questa è una vittoria di un gruppo che ha capito che in questa categoria non bisogna mai mollare. Abbiamo subito noi in precedenza rimonte incredibili. Situazioni dove meritavano di più, avevamo la partita in pugno e ci siamo trovati senza punti. Oggi non è stata una grandissima gara dal punto di vista della qualità da parte nostra però ci sono partite che porti a casa con l’orgoglio non mollando mai, con lo spirito di una squadra che è unita in tutte le situazioni negative che si vengono a creare. Oggi, in quei minuti finali, il gruppo è venuto fuori e siamo riusciti a vincere una gara che nell’arco di un campionato ci può stare”.

“Oggi era una partita importante per noi – ha ammesso Italiano – Tre punti sono davvero oro colato, anche per il fatto che il Crotone poteva ancora sperare in un miracolo. Partita troppo importante per entrambe le squadre, noi siamo riusciti a portare a casa il risultato e, per il prosieguo, aver vinto questa gara ci dà grande spinta per il rush finale. Aspettiamo i risultati delle altre però quando in queste ultime gare hai anche la possibilità di fare un passo falso, a volte riesci a preparare le gare con una certa serenità. Questa vittoria spero ci porti tanto”.