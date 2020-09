Spadafora annuncia: “Domani nuovo protocollo per riapertura stadi”

Importanti novità sul tema relativo alla riapertura degli stadi.

I palazzetti si preparano a riaccogliere i tifosi tramite un protocollo che prevederà una graduale riapertura, dopo mesi di incertezze. “L’obiettivo del nostro ministero e di tutto il governo, dichiara il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora – nel corso del Question Time odierno alla Camera dei Deputati, è di riavere gli stadi e gli impianti sportivi aperti, ma in sicurezza e rispettando delle regole.

“Domani – annuncia Spadafora – dovrebbe essere approvato all’unanimità dalla Conferenza delle Regioni un nuovo protocollo per una graduale riapertura degli stadi, che poi verrà sottoposto venerdì al Comitato tecnico scientifico per la riapertura graduale e in sicurezza di tutte le competizioni sportive, non solo del calcio. L’obiettivo del nostro ministero e di tutto il governo è di riavere gli stadi e gli impianti sportivi aperti, ma in sicurezza e rispettando delle regole – ha aggiunto Spadafora -. Vediamo che in altri Paesi, come Gran Bretagna o Francia, la situazione è ben diversa, con stadi chiusi probabilmente fino a primavera”.

“Ieri – ha continuato il Ministro dello Sport – c’è stato un importante incontro con il presidente della Conferenza, Bonaccini, e con rappresentanze del calcio e di altri sport dove, si è condivisa la necessità di arrivare ad un protocollo comune. Questo dovrebbe essere approvato domani all’unanimità e poi passare all’esame del Cts per aprire gradualmente a tutte le competizioni sportive, al calcio di tutte le serie e per le altre discipline sportive”.