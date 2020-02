Serie A, Verona-Juventus 2-1: CR7 non basta, Borini e Pazzini mandano k.o. i bianconeri

Il Verona sgambetta la Juventus: al “Bentegodi” gli scaligeri superano 2-1 in rimonta i bianconeri.

Terza sconfitta in campionato per gli uomini guidati da Maurizio Sarri che non riescono ad avere la meglio della compagine gialloblu allenata da mister Ivan Juric. I veneti nelle ultime settimane hanno dimostrato di essere una squadra di grande livello che è riuscita a mettere in difficoltà le big del campionato e lo ha confermato proprio questa sera. Dopo il punto strappato alla Lazio nella gara valida per il recupero della 17a giornata, infatti, è arrivato il 2-1 che gli ha permesso di sconfiggere la Juventus. Ad aprire la gara una rete straordinaria firmata da Cristiano Ronaldo che al 65′ ha sfruttato un’apertura geniale di Bentancur e dopo aver ubriacato di finte Rrhamani ha depositato con un diagonale di destro. Il pari dei padroni di casa arriva al 70′ con Fabio Borini che approfitta di un errore in ripartenza degli ospiti e con un piattone destro infila Szczesny. Il gol del definitivo 2-1 lo realizza l’eterno Giampaolo Pazzini che all’86’ trasforma un calcio di rigore concesso dal direttore di gara per un fallo di mano di Bonucci. Vittoria importante per il Verona che si piazza al sesto posto in classifica con 34 punti, sconfitta pesante per la Juventus che adesso rischia di farsi raggiungere dall’Inter e di permettere alla Lazio di accorciare in modo concreto.