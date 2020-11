Serie A, Verona-Benevento 3-1: Barak fa la voce grossa, Inzaghi perde ancora

Il Verona prosegue il proprio momento positivo superando per 3-1 tra le mura amiche il Benevento.

Gli scaligeri hanno archiviato la pratica sannita con l’ennesima prestazione di livello che gli permette un ennesimo innalzamento in classifica. I gialloblu si portano in vantaggio al 17′ con una rete di Barak che anticipa Montipò su assist dalla sinistra confezionatogli da Taccagni. Nel corso della ripresa arriva il gol del pari firmato da Gianluca Lapadula che al 56′ sfrutta un assist di Caprari e deposita alle spalle di Silvestri. I padroni di casa non sono però soddisfatti del possibile pareggio e ritrovano quasi immediatamente la via del gol ancora con Barak che realizza la sua doppietta personale. Il definitivo 3-1 è opera di Lazovic che al 77′ mette il punto esclamativo sulla gara.