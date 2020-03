Serie A, Udinese-Fiorentina 0-0: i viola sprecano, ancora un pari per i bianconeri

Tra Udinese e Fiorentina vince la paura di perdere: alla Dacia Arena la sfida tra le due compagni termina 0-0.

In una domenica anomala per le note vicissitudini legate all’emergenza Coronavirus si è disputata come di consueto la gara delle ore 18,00. In campo i bianconeri e i viola che si sono accontentati di un punta a testa al termine di una partita non troppo combattuta nella quale gli ospiti hanno creato qualche occasione da rete in più. La traversa colpita da Milenkovic nel primo tempo è senza dubbio l’occasione più ghiotta. Nella ripresa poi tripla chance per i toscani: prima con Duncan che non stoppa da posizione ravvicinata e poi con Badelj che non riesce a calciare. Nei minuti di recupero possibilità ancora per gli uomini di Beppe Iachini che ci provano con Chiesa, la sua conclusione dal limite è respinta da Musso che salva i suoi.