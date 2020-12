Serie A, Torino-Udinese 2-3: Nestorovski punisce i granata che restano penultimi

Partita dalle mille emozioni quella tra Torino e Udinese, a spuntarla sono i bianconeri che si impongono per 3-2.

I granata non riescono a uscire dal momento di crisi che adesso rischia di incrinare il rapporto tra la dirigenza e il tecnico Marco Giampaolo che sembra a serio rischio. Friulani avanti al 24′ con una rete di Pussetto che permette ai suoi di chiudere in vantaggio il primo tempo, la ripresa è ancora di stampo bianconero con De Paul che raddoppia. In due minuti, tra il 66′ e il 67′, i granata tornano in partita grazie al solito Andrea Belotti e al neo entrato Federico Bonazzoli. A regalare la vittoria agli uomini di Gotti è però Ilija Nestorovski che al 69′ sfrutta un assist di Pereyra e regala ai suoi tre punti fondamentali. Punti pesanti per l’Udinese che si porta a quota 13, resta penultimo a 6 punti il Torino.