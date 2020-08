Serie A, SPAL-Fiorentina: Iachini senza Ribery si affida a Chiesa, sorpresa in casa ferrarese

Alle ore 18,00 andrà in scena la sfida tra la SPAL e la Fiorentina.

Match poco importante per quanto riguarda la classifica di Serie A che vede gli spallini già retrocessi in B da qualche giornata e la Viola in una posizione tranquilla. Ultimo turno dunque per entrambe le compagine senza pressioni, a beneficiarne probabilmente lo spettacolo. Beppe Iachini rinuncia e Ribery e Castrovilli che non sono stati neanche convocati, partono dal 1′ Chiesa e Vlahovic. Le formazioni ufficiali.

SPAL (4-4-1-1): Thiam; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Fares; D’Alessandro, Dabo, Missiroli, Murgia; Valoti; Cuellar. All. Di Biagio

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Ceccherini, Milenkovic, Igor; Lirola, Agudelo, Pulgar, Duncan, Venuti; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini