Serie A, Spadafora smorza l’entusiasmo: “Riapertura stadi lontana, stiamo studiando il giusto piano”

L’emergenza legata al Covid ha messo in ginocchio il mondo intero che sta vivendo un periodo storico davvero surreale.

Tante le problematiche che si sono verificate anche nel mondo del calcio che ha di fatto rinunciato alla presenza dei tifosi negli stadi, almeno in gran parte dell’Europa. In Premier League, infatti, il governo locale ha permesso l’ingresso negli impianti di 2000 supporters che da due weekend stanno riassaporando l’atmosfera che si respira durante una gara. In Italia il ritorno della gente nei vari stadi sembra essere lontano, a confermarlo il ministro Vincenzo Spadafora che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso dei Gazzetta Awards.

“Sarà importante quando sarà possibile, in sicurezza, far tornare la gente allo stadio, come sta accadendo in Inghilterra seppur con numeri ridotti. È diverso per chi vede le partite in tv, ma anche per chi gioca, i calciatori sono abituati a scendere in campo anche per la gente che li incita. Stiamo lavorando col Cts per una riapertura il prima possibile anche se ora è ancora troppo presto coi numeri che ci sono. Non faccio annunci ma sicuramente è un principio che condivido. Dovremo attendere ancora un po’. I dati sono un po’ più confortanti, ma non ci consentono di riaprire gli stadi. Speriamo che le condizioni ce lo permettano. Stiamo lavorando a quest’apertura, ma anche alle palestre e al resto del mondo dello sport”.