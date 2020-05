Serie A, Spadafora: “Ripresa segnale importante, incrocio le dita perchè il campionato possa terminare”

Torna a parlare Vincenzo Spadafora.

Dopo settimane di attesa, la Serie A è finalmente pronta a ripartire. Il via libera del Governo è arrivato nella giornata di ieri dopo l’incontro avvenuto tra il Ministro dello Sport e il mondo del calcio. A ribadire la sua soddisfazione per l’accorso raggiunto sulla data della ripresa – fissata per il 20 giugno – è lo stesso Vincenzo Spadora, ai microfoni del “TG5”.

“E’ il momento giusto per far ripartire il calcio e la Serie A. La ripresa della Serie A è un segnale importante, perche l’Italia sta ripartendo e il calcio è protagonista di questa ripartenza. C’è stato un momento in cui ho pensato che non ce l’avremmo fatta a ripartire, ancora adesso incrocio le dita per sperare che il campionato possa terminare”.