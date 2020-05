Serie A, Spadafora annuncia: “FIGC ha accolto osservazioni CTS. Allenamenti dal 18 maggio”

Parola a Vincenzo Spadafora.

Nuovo intervento in Parlamento del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Durante una informativa urgente alla Camera sulle misure da adottare per contrastare l’emergenza legata alla diffusione del Covid-19, il Ministro pentastellato, ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti il mondo sportivo e – in particolare – la ripresa degli allenamenti di squadra.

“Per la ripresa degli allenamenti, sono arrivati i rilievi del CTS sul protocollo: quarantena delle squadre in caso di nuovi positivi, responsabilità dei medici sportivi, necessità che i tamponi non vadano a discapito dei cittadini. Ho ricevuto pochi minuti fa la lettera del presidente FIGC Gravina: sono state accolte tutte le modifiche, varando il nuovo protocollo. Il 18 maggio dunque si ripartirà con gli allenamenti”.