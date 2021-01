Serie A, Sampdoria-Juventus 0-2: Chiesa e Ramsey espugnano ‘Marassi’, Pirlo vola al terzo posto. La classifica

La Juventus espugna “Marassi”.

La Juventus non sbaglia contro la Sampdoria: battuta, con il risultato di 0-2, nella sfida andata in scena questo pomeriggio a “Marassi”. Missione compiuta per i bianconeri, che maturano il terzo successo di fila in campionato, conquistando tre preziosi punti in chiave Champions e scudetto. La partenza lascia fin da subito trapelare la fame degli uomini di Pirlo, che vanno in vantaggio al 20° con Federico Chiesa. A chiudere definitivamente i conto però ci pensa Aaron Ramsey che, sfruttando un contropiede, mette a segno la rete dello 0-2. Un successo che permette alla Juventus di portarsi momentaneamente al terzo posto, scavalcando la Roma impegnata domani sera contro il Verona.