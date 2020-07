Serie A, Roma-Udinese: ritorno da tiolare per Under, con Lasagna c’è Okaka. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto per Roma-Udinese.

Dopo il ko maturato contro il Milan, Fonseca rivoluziona tutto effettuando otto cambi nella formazione titolare, in occasione della sfida di questa sera contro l’Udinese valida per la 29^ giornata di Serie A. I friulani vanno a caccia di una vittoria che manca ormai da sei mesi, per continuare ad inseguire l’obiettivo salvezza.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Diawara; Carles Perez, Perotti, Ünder; Kalinic. All. Fonseca

UDINESE (3-5-2): Musso; Becão, De Maio, Nuytinck; Stryger-Larsen, De Paul, Jajalo, Walace, Zeegelaar; Lasagna, Okaka. All. Gotti