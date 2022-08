Serie A, Reja: “La mia su Inter e Milan. Bajrami? Spero lo prenda la Fiorentina”

"Ci siamo comportati bene nel primo tempo - ha detto in riferimento alla prestazione odierna dell’Albania under19- poi la differenza di qualità e di struttura è venuta fuori. Ma stiamo crescendo. In Albania si sta lavorando bene, lo staff è quasi tutto italiano, siamo lì da 3 anni e stiamo facendo un buon lavoro. Speriamo venga fuori qualche giocatore per i prossimi Europei, si vorrebbe lavorare anche con giocatori che partecipano al campionato albanese e non solo con quelli che giocano fuori. Vedo Sarri che chiede in continuazione qualche movimento... Spero che questi allenatori vengano accontentati in modo da creare squadre sempre più competitive. Anche Gasperini si lamenta spesso ma fa bene, batte i pugni quando magari non si centra qualche obiettivo. Poi sono sempre gli allenatori quelli che ci vanno di mezzo. Il Napoli mi auguro possa far bene come lo scorso anno anche se sono andati via giocatori importanti. Ma lavorano per portare qualche giocatore e per rendere la squadra competitiva. Mi piace il Milan, ragiona anche molto sugli acquisti. Sono tutti giocatori funzionali al progetto di Pioli. L'Inter ha fatto qualche discreta prestazione in precampionato ma ancora non ha fatto vedere ciò che mi aspettavo. Asllani quando ha giocato ha fatto cose straordinarie, io l'ho fatto esordire nelle ultime amichevoli e dimostra grande personalità. Ha bisogno di esperienza per diventare un giocatore importante ma ha già fatto vedere buone cose. Bajrami? Spero lo prenda la Fiorentina, è un giocatore talentuoso. A Empoli ha fatto vedere grandi cose, deve trovare continuità ma nella Fiorentina attuale può starci, può fare la mezzala ed essere adattato all'esterno. Io l'ho fatto giocare a sinistra, vede la porta e ha tiro. Si può adattare in tutti i ruoli dietro la punta, ha qualità dal punto di vista tecnico e della velocità".