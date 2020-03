Serie A, parla Malagò: “Attendiamo il 3 aprile, da capire se si potrà programmare nuovo calendario”

Giovanni Malagò sull’emergenza Coronavirus prova a rispondere alla domanda concernente il riavvio dei campionati di calcio.

La Serie A, come tra l’altro tutti i campionati europei e non, si è fermata momentaneamente fino al prossimo 3 aprile in attesa di capire quale sarà l’evoluzione della situazione. Il momento drammatico vissuto dal mondo intero ha messo in ginocchio anche il mondo dello Sport che ha deciso di fermarsi fino a data da destinarsi. A complicare una situazione già di per sé negativa sono stati i tamponi effettuati su alcuni calciatori della massima serie italiana che sono risultati positivi al Covid-19, tra questi vi sono 4 giocatori della Sampdoria e uno della Juventus. A rischio anche Euro 2020, probabilmente si procederà con il rinvio al 2021, con il presidente del CONI, Giovanni Malagò, che intervenuto a Uno Mattina ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“In Europa sta accadendo di tutto, squadre italiane che non sono potute partite, squadre straniere che non sono venute in Italia, partite a porte chiuse o stadi stracolmi, un brutto spettacolo. Prima o poi la stessa decisione che ha preso l’Italia la dovrà prendere l’Europa. Come andrà a finire? Se il 3 aprile si vedrà la luce in fondo al tunnel allora si può programmare un nuovo calendario altrimenti allo stato dell’arte non sarà più possibile”.