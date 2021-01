Serie A, parla Dal Pino: “Sugli spalti cittadini vaccinati. Presentato un piano, ma il Governo…”

Il ritorno dei campionati di calcio in questa stagione, ha fatto tornare una parvenza di normalità.

Nonostante il pallone sia tornato a rotolare sul rettangolo verde, l’assenza dei tifosi sugli spalti continua a farsi sentire. Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, nel corso di un’intervista ai microfoni di Rai Radio 1 si è soffermato sul discusso tema relativo tifosi negli stadi. Secondo il presidente della Serie A, infatti, le circostanze per far tornare una piccola parte di tifosi negli stadi, sussisterebbero: “Penso che si debba fare andare allo stadio i cittadini vaccinati. Per quanto riguarda la vaccinazione degli atleti non entro nel merito, decide il Governo. Per gli stati abbiamo presentato un piano di 300 pagine per far tornare i tifosi in piena sicurezza, con una capienza degli impianti ridotta al 20-30% degli stessi, ma dal Governo non abbiamo ricevuto risposta, neanche una chiamata”.

In Inghilterra nonostante la situazione epidemiologica sia seria, in alcune zone dello stato è possibile ospitare dai duemila ai quattromila tifosi. Un esempio è la città di Liverpool, che essendo considerata una zona meno a rischio ha permesso ai Reds e all’Everton di poter fare accedere i propri sostenitori.