Serie A, oggi tocca a Juventus-Torino, Sassuolo-Lecce e Lazio-Milan: le probabili formazioni

La Serie A entra nel vivo.

Al via il 30esimo turno con gli anticipi del sabato, che vedranno da subito impegnate le prime due della classe in lotta ancora per il titolo. La Juventus – con 72 punti all’attivo – e la Lazio – a 4 punti dalla capolista – giocheranno rispettivamente il derby contro il Torino, in programma per le 17:15, e il big match contro il Milan previsto invece per le 21:45, senza dimenticare l’importante scontro delle 19:30 tra Sassuolo e Lecce.

Per il derby della Mole il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri ha effettivamente pochi nodi da sciogliere: salgono le quotazioni di Matuidi e Pjanic in mediana e resta ancora aperto il ballottaggio tra Rabiot e Bentancur per una maglia da titolare in mezzo al campo. In avanti uno tra Bernardeschi e Douglas Costa dovrebbe affiancare Ronaldo e Dybala. Nel Torino mister Longo potrebbe far rientrare Izzo al centro della difesa, mentre in avanti dovrebbe rilanciare il tandem composto da Verdi e Belotti.

A Reggio Emilia il Sassuolo vuole dare continuità di risultati e per questo motivo De Zerbi dovrebbe schierare nuovamente dal primo minuto Caputo e Berardi per dirigere le manovre offensive. Ballottaggio a centrocampo tra Magnanelli e Bourabia, mentre in difesa Chiriches resta in pole per affiancare Ferrari. Nel Lecce potrebbe riposare Meccariello ed essere riconfermato Paz al centro del reparto arretrato, con Barak e Saponara che dovrebbero agire in posizione mediana lasciando al solo Babacar il peso dell’attacco giallorosso.

All’Olimpico di Roma andrà in scena la Lazio che non ha abbandonato il sogno scudetto: i biancocelesti saranno orfani di Immobile e Caicedo, quindi Inzaghi sta pensando di far avanzare uno tra Milinkovic Savic e Luis Alberto per far coppia con Correa nel reparto avanzato. Così facendo a centrocampo si libererebbe un posto per uno tra Cataldi e Lucas Leiva, mentre in difesa potrebbe essere dato spazio a Patric. Nel Milan dovrebbero tornare Kjaer e Conti nella retroguardia, mentre in attacco – complice l’infortunio di Castillejo – dovrebbe esserci Saelemaekers ad affiancare Calhanoglu e Paquetà alle spalle di Rebic, con Ibrahimovic che dovrebbe accomodarsi in panchina per poi subentrare.

Di seguito, tutte le probabili formazioni.

JUVENTUS (433): Buffon, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo, Matuidi, Pjanic, Bentancur, Bernardeschi, Ronaldo, Dybala.

TORINO (3412): Sirigu, Izzo, N’Koulou, Bremer, De Silvestri, Rincon Meitè, Ansaldi, Berenguer, Verdi, Belotti. (SKY SPORT SERIE A)

SASSUOLO (4231): Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Locatelli, Magnanelli, Berardi, Boga, Djuricic, Caputo.

LECCE (4321): Gabriel, Donati, Paz, Lucioni, Calderoni, Petriccione, Barak, Saponara, Tachtsidis, Mancosu, Babacar. (SKY SPORT SERIE A)

LAZIO (3511): Strakosha, Acerbi, Patric, Radu, Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Parolo, Jony, Luis Alberto, Correa.

MILAN (4231): Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessie, Bennacer, Calhanoglu, Paquetà, Saelemaekers, Rebic. (DAZN1)