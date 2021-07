Serie A, nuovo calendario 2021/2022: tutte le giornate

Per la prima volta la Serie A avrà un calendario asimmetrico, con un ordine diverso delle partite del girone di ritorno

Si è tenuto alle 18.30 di oggi 14 luglio il sorteggio del calendario di Serie A 2021/2022, che prenderà il via il prossimo 22 agosto. La Lega Serie A, al Pavilion Unicredit di Milano, questo pomeriggio ha reso noto il calendario della nuova stagione del massimo campionato italiano dalla 1^ alla 38^ giornata. Quest'anno un'importante novità rispetto alle edizioni passate: l'asimmetria tra le gare di andata e di ritorno, per cui le gare del girone di ritorno saranno in ordine diverso.