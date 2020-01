Serie A, Napoli-Juventus: Sarri schiera il super tridente, Demme titolare. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto per il big match della ventunesima giornata.

Dopo il bellissimo derby tra la Roma e la Lazio (conclusosi con il risultato di 1 a 1 grazie ai gol di Dzeko e Acerbi), la ventunesima giornata di Serie A si chiuderà con un Napoli-Juventus che si preannuncia già spettacolare: i bianconeri, dopo il pareggio dell’Inter con il Cagliari, hanno infatti un’occasione clamorosa per allungare a +6, mentre gli azzurri vogliono battere gli acerrimi rivali per cessare il periodo di crisi e cercare di iniziare una rimonta insperata verso la qualificazione in Champions League. Ritorno emozionante per Maurizio Sarri, che torna al San Paolo dopo quasi due anni dalla sua ultima apparizione e affronterà Rino Gattuso in un match delicatissimo per le sorti della lotta scudetto.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Ronaldo. All. Sarri