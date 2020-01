Serie A, Napoli-Juventus 2-1: Zielinski e Insigne abbattano i bianconeri, ritorno amaro per Sarri

Il Napoli batte la Juventus.

Sul campo dello stadio San Paolo è andato in scena il big match tra il Napoli e la Juventus, che si sono affrontati in occasione del posticipo serale della ventunesima giornata di Serie A. Partita molto equilibrata ma giocata meglio dai padroni di casa, che riescono a chiudere bene le manovre offensive dei bianconeri non concedendo nemmeno un tiro in porta.

Dopo un primo tempo di totale equilibrio il Napoli trova la rete del vantaggio al minuto 63: tiro dalla distanza di Insigne, sulla respinta di Szczęsny si avventa Zielinski che calcia di prima e mette in rete la palla dell’1 a 0. La Juventus non riesce a reagire e gli azzurri controllano la partita, riuscendo addirittura a trovare il gol del 2 a 0: cross al centro dell’area di rigore per Insigne, che si coordina in modo perfetto e calcia al volo battendo ancora il portiere avversario e facendo esplodere i suoi tifosi di gioia.

Poco prima del 90′ Cristiano Ronaldo trova la rete del 2 a 1 con una zampata che supera Meret ma non basta: il Napoli rinasce fermando la Juventus e mettendo la parola fine al periodo più negativo della sua storia. Ritorno amaro per Maurizio Sarri nello stadio che lo ha consacrato come top allenatore, perdendo una grande occasione per allungare a +6 sull’Inter, che adesso torna a -3 dai Campioni d’Italia in carica.