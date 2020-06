Serie A, Milan-Roma: Dzeko sfida Rebic, Fonseca cambia ancora. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto a “San Siro”.

Si preparano a scendere in campo Milan e Roma, per la gara valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri proveranno a sfruttare il buon momento vissuto per strappare tre preziosi punti ai giallorossi. Dal canto loro, anche i capitolini, cercheranno di sorprendere gli uomini di Pioli per provare a tenere vive le qualificazioni alla Champions.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN – Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.

A disp.: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Leao, Biglia, Krunic, Paqueta, Gabbia, Saelemaekers, Laxalt, Brescianini, Maldini.

ROMA – Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

A disp.: Fuzato, Perotti, Kolarov, Villar, Under, Kalinic, Fazio, Pastore, Carles Perez, Bruno Perez, Ibanez, Diawara.