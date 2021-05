Serie A, le designazioni del 37° turno: a Calvarese il derby d’Italia, Roma-Lazio…

L’AIA, attraverso i propri canali di riferimento, ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 18ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2020/21 in programma domenica 16 maggio. Luca Pairetto dirigerà il derby della Capitale tra Roma e Lazio, mentre per la sfida tra Juventus e Inter è stato designato Gianpaolo Calvarese.

Di seguito tutte le designazioni:

Benevento-Crotone ore 15.00

Giacomelli

Liberti-Lo Cicero

Iv: Fourneau

Var: Di Bello

Avar: De Meo

Fiorentina-Napoli ore 12.30

Abisso

Tegoni-Mondin

Iv: Sacchi

Var: Chiffi

Avar: Costanzo

Genoa-Atalanta Sabato 15/05 ore 15.00

Marinelli

Dei Giudici-Pagnotta

Iv: Giua

Var: Banti

Avar: Cecconi

Hellas Verona-Bologna Lunedì 17/05 ore 20.45

Marchetti

Rossi C.-Yoshikawa

Iv: Illuzzi

Var: Ghersini

Avar: Galetto

Juventus-Inter Sabato 15/05 ore 18.00

Calvarese

Longo-Valeriani

Iv: Guida

Var: Irrati

Avar: Peretti

Milan-Cagliari ore 20.45

Massa

Meli-Alassio

Iv: Manganiello

Var: Valeri

Avar: Preti

Parma-Sassuolo ore 18.00

Piccinini

Capaldo-Margani

Iv: Prontera

Var: Maresca

Avar: Passeri

Roma-Lazio Sabato 15/05 ore 20.45

Pairetto

Bindoni-Ranghetti

Iv: Di Martino

Var: Aureliano

Avar: Vivenzi

Spezia-Torino Sabato 15/05 ore 15.00

Orsato

Giallatini-Colarossi

Iv: Volpi

Var: Mariani

Avar: Di Vuolo

Udinese-Sampdoria ore 15.00

Gariglio

Muto-Mohtar

Iv: Ros

Var: Abbattista

Avar: Tolfo