Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo dopo i recuperi: 1 giornata a Gasperini, 5 i giocatori squalificati

Dopo i 4 recuperi della 25esima giornata di Serie A, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo. Sono cinque in tutto i calciatori squalificati in vista della 27^ giornata di campionato. Si tratta di Fabio Borini dell’Hellas Verona, Luca Cigarini e Luca Ceppitelli del Cagliari, Mario Pasalic dell’Atalanta e Marlon del Sassuolo.

Non sarà in panchina in occasione del big match contro la Lazio, Gian Piero Gasperini, squalificato per un turno “per aver, al 27° del secondo tempo, contestato con veemenza l’operato del VAR; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

Multa di duemila euro al centrocampista dell’inter, Roberto Gagliardini “per avere simulato di essere stato sottoposto a intervento falloso in area di rigore avversaria”.