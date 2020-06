Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo dopo gli anticipi della 27^ giornata: tre squalificati, due turni a Caceres

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo dopo le prime tre partite della 27a giornata di Serie A. Squalifica di un turno per difensore della Juventus Danilo e per l’ala della Fiorentina Federico Chiesa. Stangata, invece, per Martin Caceres squalificato per due turni – e dunque costretto a saltare Lecce e Genoa – “per avere inoltre, al 25° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, proferito un’espressione blasfema mentre abbandonava il terreno di gioco”.