Serie A, la Lega vince tre ricorsi contro le Asl: solo il Bologna resta in quarantena

La Lega Serie A ha vinto tre dei quattro ricorsi presentati contro i provvedimenti delle ASL locali

Mediagol (gm) ⚽️

Il TAR sospende il provvedimento dell'ASL, accogliendo il ricorso presentato dal Torino nei confronti del provvedimento firmato il 5 gennaio proprio dall'Asl. In questo modo la formazione granata potrà scendere in campo agli ordini di Juric in vista della ventunesima giornata di Serie A.

"Il provvedimento della A.S.L. di Torino determina un pregiudizio grave ed immediato, collegato al rinvio delle gare di campionato in calendario fino al 9 gennaio 2022. Il Tar accoglie l'istanza cautelare e sospende gli effetti del provvedimento". L'Asl infatti aveva imposto, la quarantena per tutto il 'gruppo squadra con "divieto assoluto di lasciare il domicilio per almeno 5 giorni".

La Lega di Serie A ha vinto tre dei quattro ricorsi presentati contro i provvedimenti delle Asl locali. Il Tar del Friuli Venezia Giulia, quello del Piemonte e quello della Campania hanno infatti dato ragione alla Lega dopo la disposizione della quarantena, da parte delle autorità, per Udinese, Torino e Salernitana. Decisione diversa per il Tar dell'Emilia, che ha invece confermato la quarantena per il Bologna.