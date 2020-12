Serie A, Juventus-Torino: Pirlo con il 4-4-2, Zaza-Belotti coppia d’attacco. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto all‘Allianz Stadium.

Archiviata la parentesi Dinamo Kiev, i bianconeri si rituffano in Serie A con l’obiettivo di scalare la classifica in occasione del derby della Mole in programma questo pomeriggio alle 18:00. Diversi gli assenti in casa bianconera, con Morata squalificato e Chiellini e Demiral fuori per infortunio. Ritorno in panchina per Giampaolo che schiera dal 1° Nkoulou.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

TORINO (3-5-2): Sirigu; Nkoulou, Lyanco, R. Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Giampaolo