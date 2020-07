Serie A, Juventus-Torino 4-1: poker bianconero e Lazio avvisata, prima gioia su punizione per CR7

La Juventus asfalta il Torino e avvisa la Lazio.

Nel primo anticipo della 30a giornata di Serie A i bianconeri hanno fatto loro il derby della Mole superando per 4-1 il Torino di Moreno Longo. Ad aprire le marcature ci ha pensato Paulo Dybala che al 3′ ha trafitto Sirigu con un mancino dall’interno dell’area di rigore dopo la solita serpentina. Il 2-0 porta la firma di Juan Cuadrado che, dopo aver ricevuto il servizio di CR7, ha fatto secco il suo diretto avversario e insaccato in diagonale. Prima di rientrare negli spogliatoi i granata accorciano con un calcio di rigore trasformato da Andrea Belotti. Al 61′ la Juventus cala il tris grazie alla prima punizione segnata nel campionato italiano da Cristiano Ronaldo che insacca all’incrocio con un perfetto destro, il poker è opera di Djidji che deposita nella propria porta su un cross teso di Douglas Costa. Vittoria importante per i piemontesi che, in attesa della sfida tra Lazio e Milan, si portano momentaneamente a +7 in classifica dai biancocelesti.