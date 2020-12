Serie A, Juventus-Torino 2-1: rimonta bianconera e primo derby vinto da Pirlo, granata distratti

La Juventus rimonta nel finale e fa suo il derby della Mole.

I bianconeri soffrono tanto il Torino di Giampaolo che non avrebbe meritato la sconfitta. I granata si portano in vantaggio fin da subito grazie a N’Koulou che deposita in rete da posizione ravvicinata sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I bianconeri giocano una partita davvero poco convincente ma riescono a recuperarla grazie a due assist di Cuadrado che prima serve Mckennie che segna con un preciso colpo di testa e poi Bonucci che regala la vittoria ai suoi. Una vittoria che permette alla Juventus di piazzarsi al secondo posto a quota 20, a -3 dalla capolista Milan.