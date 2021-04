Serie A, Juventus-Napoli 2-1: decidono CR7 e Dybala, Pirlo vola al 3° posto. La classifica

E’ andata in scena questa sera, Juventus-Napoli.

Si è disputata questa sera all’Allianz Stadium, Juventus-Napoli, recupero della terza giornata di Serie A. Pirlo deve fare i conti con assenze pesanti, decidendo per questo di optare per Buffon in porta, Cuadrado da esterno di centrocampo con Chiesa a sinistra in un solido 4-4-2. Attacco con Mertens prima punta, Lozano ed Insigne ai lati di Zielinski sulla trequarti, invece, per Gattuso. I padroni di casa partono subito fortissimo trovando la prima occasione con Ronaldo dopo appena 2 minuti di gioco, il portoghese, colpisce di testa a pochi metri dalla porta ma la sfera finisce non di poco fuori. Dopo una manciata di minuti Cristiano Ronaldo regala la rete del 1-0 alla Juventus, battendo con il destro Meret. Gli azzurri provano a rendersi pericolosi al 16° con Fabian Ruiz, che su assist di Hysaj, calcia di prima intenzione: la palla, però, viene calciata sopra la traversa.

Nella ripresa, il Napoli, prova a pressare trovando un’occasione al 49° con Di Lorenzo che calcia di potenza: Buffon, però, non si fa cogliere impreparato. La Juventus, però, fa tremare più volte la difesa azzurra. La seconda rete bianconera, infatti, non tarda ad arrivare: Dybala, riceve un pallone in area, calciando a giro sul palo lontano dove Meret non puó arrivare. All’88 Mariani assegna un calcio di rigore per il Napoli, non sbaglia dal dischetto Insigne che calcia alla sua sinistra e spiazza Buffon.