Serie A, Jacobelli: “Barone esempio di impegno, caso Acerbi-Juan Jesus da censurare”

MORTE JOE BARONE - "Ricordo due incontri. Il primo l'8 dicembre del 2019, quando Barone e Commisso mi chiesero di salire a Superga per rendere omaggio al Grande Torino. E poi quando durante la pandemia stavano creando il Viola Park, il gioiello di Barone. C'ha speso entusiasmo, passione su quel progetto. Credo che questo dirigente abbia incarnato una grande passione per la viola. Non sono mancate anche critiche negli anni, ma Barone ha colpito tutti. La sua vicenda ha fatto passare tutto in secondo piano. La solidarietà espressa immediatamente da una rivale forte come l'Atalanta dice tanto. E' un segno di cosa abbia fatto Barone, che per la Fiorentina ha vissuto anni di intenso impegno professionale. Ha sognato un trofeo che ricompensasse il lavoro di Commisso. Va sottolineata l'eredità morale e l'impegno e la sua passione".