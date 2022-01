Serie A, in campo il 6 gennaio: 62 i positivi al Covid, l’elenco squadra per squadra

Dall'Atalanta al Venezia, tanti i casi di positività al Covid-19 dopo la pausa. La Salernitana la più penalizzata in Serie A

Due giorni e la Serie A tornerà in campo. Giovedì 6 gennaio, infatti, sono in programma le gare valevoli per la ventesima giornata di campionato nonostante l'emergenza Covid. Sono più di sessanta i casi di positività emersi dopo i test di controllo ai quali si sono sottoposti i gruppi squadra al rientro dalle vacanze. Ragion per cui, negli ultimi giorni, diverse società colpite dal virus hanno chiesto il rinvio delle loro partite in programma giovedì e domenica. La Lega, però, al momento, non ha disposto alcun rinvio.